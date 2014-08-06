У Львівській ОДА проведуть службову перевірку щодо ухиляння медпрацівників області від мобілізації

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, „у засобах масової інформації поширюються повідомлення від Львівського обласного військового комісаріату та деяких представників органів місцевого самоврядування щодо неявки військовозобов'язаних медиків до районних військових комісаріатів через їхні «захворювання», а також видачу медичних довідок, які сприяють призовникам уникнути мобілізації”.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Голдун 5 серпня надіслав запит до Львівського обласного військового комісаріату щодо надання конкретної інформації про можливі факти перешкоджання у роботі військових комісаріатів, зловживань, неетичної поведінки зі сторони керівників медичних закладів чи окремих медичних працівників під час проведення заходів з мобілізації.

У прес-службі підкреслюють, що після отримання інформації від обласного військового комісаріату буде проведено об'єктивну і принципову службову перевірку і дано належну оцінку діям кожного медичного працівника хто зганьбив лікарську честь у скрутний для держави час.Читайте такожЗа час АТО загинуло 4 військових лікарі і 8 поранені

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня у відділі зв'язків з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату повідомили, що протягом третьої хвилі часткової мобілізації відмічається ухиляння військовозобов'язаних медиків від явки до військових комісаріатів Львівської області. Так, протягом третьої хвилі часткової мобілізації вдалося відібрати лише половину необхідних фахівців.

«Пов'язано це з неявкою військовозобов'язаних медиків до військових комісаріатів та з їхніми «захворюваннями». Як з'ясувалося, у багатьох проблеми із здоров'ям. Цікаво те, що діагнози документально їм підтверджують їхні ж колеги», - наголошується у повідомленні.