На Миколаївщині знайшли загорнуте в плівку тіло зниклої чиновниці

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС у Миколаївській області, 8 серпня в Новоодеський райвідділ місцеві жителі повідомили, що вони знайшли в річці Південний Буг великий мішок з незрозумілим вмістом.

Правоохоронці перевірили інформацію і встановили, що в поліетиленову плівку була загорнута жінка, яку вже тиждень шукала міліція за орієнтуванням Заводського райвідділу міліції Миколаєва.

Як повідомив перший заступник начальника УМВС України в Миколаївській області полковник Олександр Мірошниченко, із заявою про зникнення Тетяни Рудяк до міліції звернувся її 19-річний син, після чого слідчим відділенням Заводського РВ МГУ УМВС було почато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Читайте такожВ Луганську вбили прокурора Андрія Реву«Правоохоронцями було проведено комплекс слідчо-розшукових заходів, опитано коло друзів, знайомих, колег, родичів зниклої, але позитивних результатів не було. Із слів свідків, жінка 30 липня вранці вирушила на роботу, але там так і не з'явилася», - повідомили в міліції.

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За словами Мірошниченка, тіло перебувало у воді від семи до десяти днів.

Проводяться слідчо-оперативні заходи, встановлюються особи, причетні до здійснення вбивства людини.