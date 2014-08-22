На сьогодні по всій Україні оголошено штормове попередження

"За інформацією Гідрометцентру 22 серпня у західних, північних, більшості центральних областей, в Одеській і Миколаївській областях грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 23 серпня в Україні, крім північних та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили у Державтоінспекції, яка звернулася до громадян бути вкрай обережними у таку погоду.

В таких погодних умов Державтоінспекція закликає водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом, не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, відмовитися від ризикованих маневрувань.