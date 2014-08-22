На сьогодні по всій Україні оголошено штормове попередження
09:54, 22 серпня 2014Суспільство
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Гідрометцентр на сьогодні оголосив майже на всій території України штормове попередження.
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження / фото УНІАН
"За інформацією Гідрометцентру 22 серпня у західних, північних, більшості центральних областей, в Одеській і Миколаївській областях грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 23 серпня в Україні, крім північних та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили у Державтоінспекції, яка звернулася до громадян бути вкрай обережними у таку погоду.
В таких погодних умов Державтоінспекція закликає водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом, не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, відмовитися від ризикованих маневрувань.
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