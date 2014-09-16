Бойовики намагаються перевести Луганськ на "стандарти РФ": заборонили викладати історію України

Бойовики у навчальних закладах Луганська забороняють викладати українську мову, українську літературу та історію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, бойовики так званої "ЛНР" намагаються перевести Луганськ на «російські стандарти».

«У навчальних закладах терористи забороняють викладання історії України, української мови та літератури. Представники самопроголошеної «нової влади» вимагають замінити всю інформацію на учбових стендах, що написана українською мовою, – на російську. Незважаючи на це у школах продовжують користуватися підручниками, виданими в Україні. Крім того, терористи примушують співробітників державних установ міста вивчати закони РФ», - повідомив Лисенко.