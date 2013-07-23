Наступний посол США вивчає українську мову за передачами дружини Гонгадзе

У цьому сам посол зізнався Мирославі Гонгадзе, за передачами якої він і вчить українську мову.

"Знайомлюсь з новим послом США до Украіни, а він мені - ну нарешті ми знайомимось особисто, ми не знайомі, але я вас знаю давно, вивчаю українську з ваших програм. Приємно , мушу сказати, бути корисною, зокрема і послам", - написала Гонгадзе у своєму Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року президент США Барак Обама оголосив про свій намір запропонувати кандидатуру Джеффрі Пайятта як наступного посла США в Україні замість пана Теффта, каденція якого завершується.

Дж. Пайятт – кар’єрний дипломат вищого ешелону дипломатичної служби США, який має за плечима 22 роки роботи у Державному департаменті, під час якої донині здебільшого зосереджувався на Азії та Латинській Америці. Він одружений із Мері Пайятт і має двох дітей - Вільяма і Клер.

У червні Комітет у закордонних справах Сенату США схвалив кандидатуру Джеффрі Пайятта на посаду посла США в Україні.