На Керченській переправі черга на пором з Криму скоротилася в два рази

В даний час переправи очікують 500 машин, повідомляє Єдина транспортна дирекція.

"За даними оперативного чергового в даний час в порту "Кавказ" своєї черги на пором очікують 10 а/м, в порту "Крим" - 510 а/м. За попередню добу перевезено 3454 а/м (з порту "Кавказ" - 986 а/м, з порту "Крим" - 2467 а/м), більш 13650 пасажирів", - йдеться в повідомленні дирекції, передає РБК-Україна.

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Нагадаємо, 24 вересня через штормове попередження Керченська поромна переправа повністю припинила свою роботу.

Керченська переправа відновила роботу 25 вересня.