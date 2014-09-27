На Керченській переправі черга на пором з Криму скоротилася в два рази
11:30, 27 вересня 2014Суспільство
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Автомобільна черга на пором з Криму, яка зросла напередодні через погані погодні умови, скоротилася за добу вдвічі.
Черга на Керченській переправі / kuban.aif.ru
В даний час переправи очікують 500 машин, повідомляє Єдина транспортна дирекція.
"За даними оперативного чергового в даний час в порту "Кавказ" своєї черги на пором очікують 10 а/м, в порту "Крим" - 510 а/м. За попередню добу перевезено 3454 а/м (з порту "Кавказ" - 986 а/м, з порту "Крим" - 2467 а/м), більш 13650 пасажирів", - йдеться в повідомленні дирекції, передає РБК-Україна.
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Нагадаємо, 24 вересня через штормове попередження Керченська поромна переправа повністю припинила свою роботу.
Керченська переправа відновила роботу 25 вересня.
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