Керченську переправу закрили, у чергах - більше тисячі автомобілів

"Через шторм робота переправи була припинена, вночі вітер посилився до 30 м/с, висота хвиль сягала 3,5-4 метри. Сьогодні штормове попередження діє до кінця дня очікується, що вітер буде 14-19 м/с з поривами до 24 м/с", - сказала вона ИТАР-ТАСС.

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За словами представника дирекції, зараз в порту "Крим" черги на пором очікують до тисячі автомобілів, в порту "Кавказ" - 410.

Дирекція рекомендує утриматися від поїздок до Криму і назад з 24 по 26 вересня і по можливості перечекати негоду на материковій частині Росії і на півострові.