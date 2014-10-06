Експерти радять українцям утеплити стіни

Щоб не замерзнути у своїх оселях, українці вже зараз самотужки в умовах економії пробують утеплитися, йдеться в сюжеті ТСН. Тиждень.

За словами фахівця з енергозбереження Григорія Романюка, більш як третина тепла втрачається через стіни. Тим, хто живе не у новобудовах, він радить утеплити їх самостійно, але не одній квартирі, а бажано цілим під'їздом – це і дешевше, і набагато ефективніше, бо утеплювач буде 10-15, а не традиційних 5 сантиметрів.

Читайте такожУкраїнці заборгували за комуналку 11,2 млрд гривеньДалі експерт пояснює, що вікна, з яких дмухає, не треба ні міняти, ні клеїти, щоб вони знову стали герметичними, їх достатньо просто відрегулювати. Також за батареями слід наклеїти тепловідбивну плівку, а в кімнатах встановити рекуператори або провітрювачі, щоб взимку можна було не відкривати вікна.

Крім того, лічильники тепла дозволять контролювати температуру в батареях і платити тільки за те тепло, яке дійсно дійшло до ваших квартир.