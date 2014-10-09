74% російськомовних громадян підтримують Україну у протистоянні із Москвою - дослідження
Російськомовні українці підтримують Україну у протистоянні із Москвою, свідчать дані дослідження Центру досліджень інтернету та суспільства, розташованого у Гарварді.
Російськомовні українці можуть значно активніше, ніж вважалося раніше, підтримувати Київ у його протистоянні з Москвою і проросійськими сепаратистами. Такого висновку дійшов дослідник Брюс Етлінґ із розташованого в Гарварді Центру досліджень інтернету та суспільства, пише "Радіо Свобода".
Науковець проаналізував україно-, англо- та російськомовні соціальні медіа, у яких ішлося про події в Україні протягом останніх 11 місяців.
«У наших газетах і традиційних ЗМІ йшлося, що російськомовні зазвичай не схвалюють протестів, а україно- та англомовні такі протести підтримують, і це виявляється у соціальних медіа. Ми хотіли подивитися, чи так це насправді», – пояснив мету свого дослідження Брюс Етлінґ.
Читайте такожПорошенко вважає, що говорити треба про особливий статус англійської мови, а не російської
У межах дослідження науковець проаналізував російські та українські газети, урядові веб-сайти, «Живий журнал», блоги, форуми, Twitter тощо.
Етлінґ вважає «дуже дивним» результатом те, що значна частина російськомовного контенту з України містила підтримку протестів Євромайдану.
«В Україні серед російськомовних 74% підтримали протести, і лише чверть була проти», – наголосив науковець.
Намагаючись пояснити ці результати Етлінґ припускає, що «інтернет-користувачі, що мають доступ до соціальними медіа, є більш освіченими, мають більше ресурсів і схильні підтримувати український зв’язок із Заходом».