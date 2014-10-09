74% російськомовних громадян підтримують Україну у протистоянні із Москвою - дослідження

Російськомовні українці можуть значно активніше, ніж вважалося раніше, підтримувати Київ у його протистоянні з Москвою і проросійськими сепаратистами. Такого висновку дійшов дослідник Брюс Етлінґ із розташованого в Гарварді Центру досліджень інтернету та суспільства, пише "Радіо Свобода".

Науковець проаналізував україно-, англо- та російськомовні соціальні медіа, у яких ішлося про події в Україні протягом останніх 11 місяців.

«У наших газетах і традиційних ЗМІ йшлося, що російськомовні зазвичай не схвалюють протестів, а україно- та англомовні такі протести підтримують, і це виявляється у соціальних медіа. Ми хотіли подивитися, чи так це насправді», – пояснив мету свого дослідження Брюс Етлінґ.

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У межах дослідження науковець проаналізував російські та українські газети, урядові веб-сайти, «Живий журнал», блоги, форуми, Twitter тощо.

Етлінґ вважає «дуже дивним» результатом те, що значна частина російськомовного контенту з України містила підтримку протестів Євромайдану.

«В Україні серед російськомовних 74% підтримали протести, і лише чверть була проти», – наголосив науковець.

Намагаючись пояснити ці результати Етлінґ припускає, що «інтернет-користувачі, що мають доступ до соціальними медіа, є більш освіченими, мають більше ресурсів і схильні підтримувати український зв’язок із Заходом».