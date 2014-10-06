Переселенці з України почали масово покидати РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв сказав на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Останні 2 тижні спостерігається тенденція від'їзду. У найвищий пік в області було майже 60 тис. осіб, яких ми розмістили. Сьогодні мінус 10 тис.", - сказав Василь Голубєв.

За його словами, в Ростовській області знаходиться близько 50 тис. чоловік, які звернулися з проханням надати їм притулок. "Мова йде про тимчасовий даху. Ці люди розташовуються в різних місцях. Але основне навантаження взяли на себе люди. З цих 50 тис. - 42 тис. живуть у сім'ях", - заявив він.

При цьому він повідомив, що літні пункти розміщення біженців були закриті, і в даний час підготовлені теплі приміщення приблизно на 4100 місць, якщо виникне необхідність перебування там людей.

Василь Голубєв повідомив, що приблизно 9 тис. дітей влаштовано до шкіл, близько 1350 осіб - у вищі навчальні заклади, 550 дітей - у дитячі садки.