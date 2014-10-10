Під час пожежі на Луганській ТЕС постраждав один співробітник (фото, відео)

Про це повідомив командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук, повідомляє "Громадське ТБ".

Як стало відомо, горів 11-й трансформатор. Пожежа почалася через пряме попадання в ТЕС із міномету.

За інформацією Сергія Мельничука, під час гасіння вогню мінометний обстріл не припинявся. Унаслідок цього під час перезміни був поранений один співробітник станції. Інших потерпілих ні серед бійців "Айдара", ні серед пожежників немає.

Наразі пожежу вже ліквідували.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 9 жовтня через обстріли бойовиків в Щасті загорілася ТЕС. В результаті пожежі світло пропало в багатьох районах області.