В Щасті після мінометного обстрілу загорілася ТЕС

Згідно з попередніми даними, станція отримала ушкодження під час обстрілу, який почався приблизно о 18.30, повідомляє Інформатор

Згідно з інформацією, спалахнув 11 трансформатор. Сили ЗСУ, що знаходяться в Щасті, підняті по тривозі.

Частково зникло світло в багатьох районах Сєвєродонецька, Рубіжного.

Повідомлялося також про проблеми з електрикою в Алчевську, Перевальську, і Білокуракіному. Немає світла і в половині районів Лисичанську (Пролетар, район заводу ГТВ). Виникли проблеми з мобільним зв'язком.

Згідно з повідомленням співробітників РЕМ, електропостачання було відключено з Луганської ТЕС, бо загорівся трансформатор власних потреб.

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Відповідно до інформації станом на 19:37, світло зникло в Міловському, Біловодському та Новопсковському районах.

Пізніше командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук повідомив "Громадському ТБ", що пожежу вже вдалося загасити.

Згідно з інформацією Мельничука, пожежа почалася через пряме попадання в ТЕС із міномету. Під час гасіння мінометний обстріл не зупинявся. В результаті під час перезмінки було поранено одного співробітника станції. Інших постраждалих, ані серед бійців "Айдару", ані серед пожежників немає.

Як відомо, 5 жовтня бойовики обстріляли місто Щастя. Терористи ведуть вогонь по місту з території селища Весела гора.