В Щасті після мінометного обстрілу загорілася ТЕС
Мешканці Щастя Луганської області повідомляють про великий стовп чорного диму, який видно в районі Луганської ТЕС.
Згідно з попередніми даними, станція отримала ушкодження під час обстрілу, який почався приблизно о 18.30, повідомляє Інформатор
Згідно з інформацією, спалахнув 11 трансформатор. Сили ЗСУ, що знаходяться в Щасті, підняті по тривозі.
Частково зникло світло в багатьох районах Сєвєродонецька, Рубіжного.
Повідомлялося також про проблеми з електрикою в Алчевську, Перевальську, і Білокуракіному. Немає світла і в половині районів Лисичанську (Пролетар, район заводу ГТВ). Виникли проблеми з мобільним зв'язком.
Згідно з повідомленням співробітників РЕМ, електропостачання було відключено з Луганської ТЕС, бо загорівся трансформатор власних потреб.
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Відповідно до інформації станом на 19:37, світло зникло в Міловському, Біловодському та Новопсковському районах.
Пізніше командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук повідомив "Громадському ТБ", що пожежу вже вдалося загасити.
Згідно з інформацією Мельничука, пожежа почалася через пряме попадання в ТЕС із міномету. Під час гасіння мінометний обстріл не зупинявся. В результаті під час перезмінки було поранено одного співробітника станції. Інших постраждалих, ані серед бійців "Айдару", ані серед пожежників немає.
Як відомо, 5 жовтня бойовики обстріляли місто Щастя. Терористи ведуть вогонь по місту з території селища Весела гора.