У Запоріжжі затримали офіцера при спробі передати ФСБ РФ дані про дислокацію українських військових літаків
23:01, 13 жовтня 2014Суспільство
1 0
У Запоріжжі співробітники СБУ затримали офіцера Повітряних сил України при спробі передати представнику ФСБ Росії секретні дані про дислокацію та пересування українських військових літаків.
СБУ затримала офіцера при спробі передати ФСБ РФ дані про дислокацію українських військових літаків / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
За його словами, старший лейтенант 1983 року народження збирав інформацію про місця задіяння військової авіації, систему польотів, радіочастоти, якими користуються військові льотчики.
Читайте такожНа Дніпропетровщині СБУ затримала групу диверсантів "Беркут-СМЕРШ"
Як зазначив Лубківський, цю інформацію він зібрав на флешку, але під час зустрічі з представником ФСБ був затриманий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter