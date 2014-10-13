У Запоріжжі затримали офіцера при спробі передати ФСБ РФ дані про дислокацію українських військових літаків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, старший лейтенант 1983 року народження збирав інформацію про місця задіяння військової авіації, систему польотів, радіочастоти, якими користуються військові льотчики.

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Як зазначив Лубківський, цю інформацію він зібрав на флешку, але під час зустрічі з представником ФСБ був затриманий.