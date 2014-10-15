Чернігівського бійця Нацгвардії судитимуть за державну зраду

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.

"Закінчено досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо військовослужбовця підрозділу Національної гвардії з м. Чернігова, який свідомо надав через один з російських сайтів відомості про солдат і офіцерів своєї частини, в тому числі й тих, які перебували в зоні проведення антитерористичної операції, представникам спецслужб РФ", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією прокуратури, солдат передавав відомості про кількісний склад частини, контактні дані та домашні адреси військовослужбовців, плани оборони території військових містечок, позивні, радіочастоти, бойові розрахунки військової частини, її документацію.

Такі дії військовослужбовця кваліфікуються як державна зрада (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України).

14 жовтня обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлений до суду.