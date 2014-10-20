Школярів окупованого Криму навчатимуть кримськотатарській мові

У аннексированному Криму «міністерство» освіти, науки та молоді готує проекти кількох різнорівневих навчальних програм з навчальних предметів «Кримськотатарська мова» і «Кримськотатарська література». Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Як повідомили в прес-службі кримського "уряду", такий проект буде підготовлений вперше, передбачається, що він буде охоплювати «вивчення кримськотатарської мови як рідної і не рідної в дошкільних освітніх організаціях і в 1-11 класах загальноосвітніх організацій Криму».

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Програми розробляються відповідно до вимог Федеральних державних освітніх стандартів дошкільної, початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти, - відзначили в «міністерстві» освіти.

Також в окупованому Криму створюють проросійське об'єднання кримських татар. Громадський рух кримськотатарського народу «Къырым» буде сформовано до кінця поточного року, з'їзд планується провести в середині грудня, після чого рух збирається поширити свою діяльність за межами республіки і Севастополя - у восьми регіонах Росії.