Бойовики ЛНР роздали пенсії гривнями старого зразка з кримських сховищ НБУ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Партії пенсіонерів України.

«Останнім часом почастішали випадки, коли жителі Луганська, які приїжджають до Станиці Луганської для закупівель продуктів у магазинах, намагаються розплатитися банкнотами старого зразка номіналом 200 грн, які давно вийшли з обігу», - йдеться у повідомленні ППУ.

«Як розповіли місцеві жителі, такі купюри луганцям видала «ЛНР» під виглядом пенсій і соцвиплат. Луганським пенсіонерам як пенсії видали підготовлені до списання гривні, вилучені з кримських сховищ НБУ», - наголошується в повідомленні.

Водночас, 20 жовтня керівництво терористичної організації «Луганська народна республіка» заявило про початок виплат двом пільговим категоріям громадян - пенсії з втрати годувальника і дітям-інвалідам.

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Як йдеться у повідомленні ЛНР, перші виплати були проведені 18 жовтня, на сьогодні виплачено вже більш як 2,3 млн грн. Зокрема, зазначається у повідомленні, пенсія з втрати годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї становить 900 грн, на двох і більше непрацездатних членів сім'ї - 1800 грн; соціальна пенсія дітям-інвалідам становить 1200 грн.

Також повідомляється, що найближчим часом почнеться виплата пенсій за віком. Передбачається, що її розмір становитиме 1800 грн. При цьому виплати проводитимуться поетапно: після Луганська виплати почнуться в Лутугіному, Краснодоні, Алчевську, Брянці, Перевальську й ін.

Також сказано, що після виплат пенсій за віком, у ЛНР почнуться й інші соцвиплати: допомога самотнім матерям, малозабезпеченим сім'ям, пенсії інвалідам та інші.

Окрім цього, керівництво ЛНР ухвалило рішення про відновлення виплат працівникам бюджетної сфери. Перші на черзі - співробітники медичних установ: на зарплату для 3,5 тис. медиків виділено понад 6 млн грн; після зарплати одержать вчителя, йдеться у повідомленні так званої «ЛНР».

Також терористична «Луганська народна республіка» заявила про введення з 20 жовтня соціальних карт для незахищених верств населення.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі бойовики терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» планують провести інвентаризацію підприємств, що не працюють, з метою їх привласнення.