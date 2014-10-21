38% мешканців Донбасу негативно оцінюють якість свого життя - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко в ході презентації гуманітарної карти потреб і ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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«38% людей зазначають, що терпіти ситуацію, яка склалася, неможливо. Серед усіх опитаних нами людей за 20 років не було ситуації, коли така велика кількість людей мала такий низький потенціал «міцності». Найскладніша ситуація там, де йдуть військові дії чи сильно постраждала інфраструктура. Водночас люди кажуть, що ситуація змінилася і змінюється на краще - частково завдяки припиненню вогню, частково завдяки тому, що почалися відновлювальні роботи, відновлення інфраструктури, завдяки гуманітарній допомозі», - сказала Харченко.

Також експерти зазначали, що основні причини проблем у Луганській і Донецькій областях - підвищення цін, невиплата пенсій і заробітних плат бюджетникам, відповідно - відсутність коштів для купівлі продуктів і медикаментів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві Гуманітарний штаб Ріната Ахметова презентував гуманітарну карту потреб і ситуації в Донецькій та Луганській областях. Карта містить детальну інформацію про потреби жителів міст Донбасу в продуктах, медикаментах і побутових товарах, а також характеризує гуманітарну ситуацію в регіоні, зокрема, доступність комунальних послуг – газу, світла, зв'язку, води, роботу лікарень, шкіл, транспорту.

Створенню карти передувало комплексне дослідження КМІС, проведене на замовлення Гуманітарного штабу Ахметова і «Допоможемо ТБ» у період із 13 вересня по 15 жовтня методом телефонного інтерв'ю.