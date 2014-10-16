Більше половини українців вважають критичною ситуацію в країні

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих під час круглого столу "Україна: суспільство на зламі. Результати соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України 1992-2014 рр." результатах моніторингу щодо зміни ситуації в регіонах України у політичному сенсі після революції 2013-2014 років.

Згідно з отриманими даними, відчуття кризи у політичній сфері у 2014 році загострилося. За результатами дослідження, 40,82% респондентів зауважили, що політичну ситуацію в Україні можна окреслити як напружену, а 55,4% - як критичну і вибухонебезпечну.

“Останній показник є безпрецедентно високим за всі роки спостережень, починаючи з 1998 року”, - говориться у моніторингу.

Для порівняння, у 2012 році таких відповідей було лише 17,2%.

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На тлі значного зростання напруженості в суспільстві — з 28,8% у 2012 році до 41% у 2014 році — в оцінках свого майбутнього опитані найчастіше зазначають надію (48,6%), оптимізм (24,2%), тривогу (39,9%), страх (18,2%), безвихідь (менше 9%).

“Дані дослідження дають підстави для твердження про певний запас міцності, що дозволяє більшості населення зустрічати нові виклики, спираючись на попередній життєвий досвід, та з упевненістю дивитися у майбутнє. В Україні поки що спостерігається досить стабільний стан речей у повсякденному житті населення, більшість респондентів у всіх регіонах не скаржиться на погіршення місцевих умов”, - говориться у моніторингу.

Крім того, зазначається, що через нестабільну економічну ситуацію зазнала певних змін структура дозвілля українців. Зокрема, люди частіше відмовляються від далеких мандрівок, частіше підробляють, рибалять, займаються мисливством, обмежують не продуктові покупки. Також українці стали дещо менше часу приділяти ЗМІ.

Репрезентативне для дорослого населення України опитування було проведене Інститутом в межах соціологічного моніторингу 1992-2014 рр. У липні-серпні 2014 р. було опитано 1800 мешканців усіх регіонів України (за винятком АР Крим). Похибка — 2,5%.