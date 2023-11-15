За його словами, може виникнути "криза, яка буде впливати на хід війни".

Без фінансової підтримки від західних партнерів Україні буде важко нараховувати соцвиплати, адже майже всі кошти зараз йдуть на фінансування армії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками африканських ЗМІ.

"Важливе питання - фінансова підтримка щодо соціальних виплат. Я вам скажу відверто - без підтримки буде дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим", - сказав президент

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Він додав, що без допомоги від союзників Україні доведеться обирати між соціальним забезпеченням та витратами на армію, і це може спричинити в суспільстві "кризу, яка буде впливати на хід війни".

"Треба буде або зменшувати підтримку військовим, виплати їм, або не давати соціальну допомогу. Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні", - наголосив Зеленський.

Соцвиплати в Україні

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що близько 40% внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.

У жовтні Міністерство соціальної політики припинило виплати щомісячної допомоги понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб, оскільки перевірка показала, що ці люди не відповідали критеріям надання допомоги. Це зменшило видатки державного бюджету на 400 млн. гривень на місяць.

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