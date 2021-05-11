Хлопець зауважив, що зйомки інтерв’ю проводили в нічну пору доби.

Український російськомовний блогер Іван Рудський (Івангай) висунув російському журналісту Юрію Дудю нові звинувачення.

Про це він написав у Twitter.

Читайте такожМінкульт розглядає варіанти блокування сигналу з окупованих територій і РосіїХлопець зауважив, що зйомки інтерв’ю проводили в нічну пору доби.

«Сидяче інтерв’ю спеціально записувалось опівночі попри те, що я просив писатися вранці. Але Дудю раптом «знадобилося вранці вже летіти». Подивіться денні кадри, на яких я не вимотаний і не втомлений. Писалось у ту ж добу. (Це) або відсутність професіоналізму, або с*икло», – висловився Івангай.

Рудський поконфліктував з Юрієм Дудем після того, як той вирізав з інтерв'ю частину, у якій хлопець розповідав про Голодомор, війну на Донбасі та злочини НКВС. Українець назвав ведучого «сциклом».

Невдовзі Дудь опублікував вирізаний епізод у Telegram, заявивши, що Івангай, мовляв, нечітко розмовляв та що такі теми мало цікавлять глядачів у YouTube.

Юрій Дудь – популярний у російському сегменті YouTube блогер. Росіянин переважно бере інтерв’ю в артистів і політиків. Івангай – відомий серед російських користувачів оглядач ігор, відеоблогер та музикант. У 2018 році виїхав з Росії, через, як він стверджує, переслідування з боку правоохоронних органів.

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Автор: Яна Ставська