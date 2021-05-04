Український блогер Івангай раніше звинуватив Юрія Дудя в тому, що той вирізав з інтерв'ю його слова про окупацію Росією України, а також про звірства НКВС і Голодомор.

Відомий російський журналіст Юрій Дудь відповів на звинувачення українського блогера EeOneGuy (Івангай, справжнє ім'я - Іван Рудський).

Раньше Івангай звинуватив Дудя у тому, що той вирізав з інтерв'ю його слова про окупацію Росією частини України, а також про звірства НКВС і Голодомор. І назвав його через це "сцикун *баний".

Інтерв'ю Дудя з Івангаєм вийшло в YouTube ще 18 березня, але Рудський написав твіт про вирізані слова тільки 2 травня.

У своєму Telegram-каналі Дудь сказав, що в день публікації інтерв'ю блогер написав йому повідомлення: "дуже круто, дякую!". При цьому російський журналіст допустив, що тоді Рудський не подивився випуск.

За словами Дудя, запис інтерв'ю може тривати кілька годин, але при монтажі з нього вирізається все нецікаве або висловлене незв'язно.

"Коли ми зараз спілкуємося з людьми, наша головна мета - дослідити героя. При цьому нам важливо не змучити глядача, тому в нас є монтаж - і з 4, 5, 6, 7, 10 годин запису до глядача добирається сильно менше. Як правило, на монтажі викидається все нецікаве. Іноді – те, що могло би бути цікавим, але висловлено настільки незв'язно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати. Хвилюєшся, плутаєшся в хронології і в логічних зв'язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати - це нормально, тим більше, для людини з мінімальним (про що він сам говорить) досвідом публічних виступів. І так само нормально не брати це в підсумковий монтаж", - пише Дудь.

Також журналіст опублікував 12-хвилинне відео, яке було вирізане з підсумкового інтерв'ю з Івангаєм. У ньому блогер розповів про підтримку Революції Гідності, відзначив проблему анексії Криму і війни з Росією.

Хто такий EeOneGuy

EeOneGuy - 25-річний український відеоблогер, автор однойменного YouTube-каналу.

У 2016 році на його канал підписалися понад 10 млн осіб – таким чином Рудський став першим російськомовним блогером, який досяг цієї позначки.

Зараз на EeOneGuy підписано понад 17 мільйонів осіб.

18 березня на YouTube-каналі "вДудь" вийшло двогодинне інтерв'ю з Рудським. У ньому він говорив про свою кар'єру, стосунки з колишньою дівчиною і чому на довгий час пішов з YouTube.

Блогер також розповів, що жив у Росії і йому двічі пропонували російський паспорт, але він відмовлявся. Також Рудський впевнений, що за ним стежили російські правоохоронці через його висловлювання на адресу влади РФ, тому блогер вирішив залишити РФ.

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Автор: Олександр Топчій