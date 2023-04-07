Раніше на Київщині уже проводилися планові вибухи / фото Київська ОВА

На околицях Києва може бути чутно вибухи. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, панікувати не варто.

Зазначається, що це пов’язано з тим, що у Бориспільському районі Київської області відбудуться планові вибухові роботи.

У КМВА закликають зберігати спокій, а уразі повітряної тривоги перебувати в укриттях.

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У той же час начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в Telegram, що виявлено залишки ворожого безпілотника в Бориспільському районі.

"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - наголосив він.

Небезпека в Україні через російські атаки 7 квітня: що відомо

На Харківщині російські окупанти обстріляли мирні населені пункти. Внаслідок влучання загинув 39-річний чоловік.

У Херсонській області російські ракети атакували карету швидкої допомоги. Два фельдшери отримали серйозні травми.

Також нещодавно в кількох областях України, в тому числі і в Київській, було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала близько 30 хвилин.

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