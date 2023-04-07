У Бориспільському районі підриватимуть залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше.

На околицях Києва може бути чутно вибухи. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, панікувати не варто.

Зазначається, що це пов’язано з тим, що у Бориспільському районі Київської області відбудуться планові вибухові роботи.

У КМВА закликають зберігати спокій, а уразі повітряної тривоги перебувати в укриттях.

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У той же час начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в Telegram, що виявлено залишки ворожого безпілотника в Бориспільському районі.

"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - наголосив він.

Небезпека в Україні через російські атаки 7 квітня: що відомо

На Харківщині російські окупанти обстріляли мирні населені пункти. Внаслідок влучання загинув 39-річний чоловік.

У Херсонській області російські ракети атакували карету швидкої допомоги. Два фельдшери отримали серйозні травми.

Також нещодавно в кількох областях України, в тому числі і в Київській, було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала близько 30 хвилин.

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