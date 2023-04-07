На околицях Києва може бути чутно вибухи. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, панікувати не варто.
Зазначається, що це пов’язано з тим, що у Бориспільському районі Київської області відбудуться планові вибухові роботи.
У КМВА закликають зберігати спокій, а уразі повітряної тривоги перебувати в укриттях.
У той же час начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в Telegram, що виявлено залишки ворожого безпілотника в Бориспільському районі.
"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - наголосив він.
Небезпека в Україні через російські атаки 7 квітня: що відомо
На Харківщині російські окупанти обстріляли мирні населені пункти. Внаслідок влучання загинув 39-річний чоловік.
У Херсонській області російські ракети атакували карету швидкої допомоги. Два фельдшери отримали серйозні травми.
Також нещодавно в кількох областях України, в тому числі і в Київській, було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала близько 30 хвилин.