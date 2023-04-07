Жертвою супротивників став мирний житель, зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації.

На Харківщині російські окупанти обстріляли мирні населені пункти, внаслідок чого загинув один цивільний.

Про це 7 квітня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста і села Харківщини. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Сьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли с. Борисівка Харківського району", - зазначив він.

За його словами, внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік.

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Обстріли України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині під час обстрілу російськими загарбниками міста Берислав загинув чоловік. Уламки ворожих боєприпасів завдали 36-річному чоловікові травм під час щільного обстрілу вночі. Тіло загиблого знайшли на вулиці. Медики вже нічим не могли зарадити - лише констатували смерть.

Раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, що упродовж минулої доби, 6 квітня, загарбники завдали по нашій землі 18 авіаційних та 5 ракетних ударів і здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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