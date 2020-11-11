Він перебуватиме під вартою до 30 грудня без права внесення застави.

Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 51-річному водію маршрутного автобуса «Еталон», який спричинив ДТП з двома загиблими.

Читайте такожУ Харкові під час суду спливли несподівані деталі про водія-іноземця, який влаштував криваву ДТП (відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

«Сьогодні у Херсонському міському суді водію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 грудня без права внесення застави», - йдеться повідомленні.

Смертельна аварія на Херсонщині: подробиці

Вранці 9 листопада в с. Садове Білозерського району Херсонської області перекинувся рейсовий автобус.

В результаті аварії загинули дві жінки у віці 42 і 54 років. Близько 30 пасажирів звернулися до лікарні.

Затриманому водієві автобуса повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

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Автор: Світлана Макринська