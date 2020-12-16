Щойно підприємці попросили піти з Майдану кількох підлітків, які прийшли нібито підтримати учасників протестної акції.

Учасники акції протесту підприємців «SaveФОП» на Майдані Незалежності у Києві побоюються, що поліція може використати для провокацій неповнолітніх.

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Як передає кореспондент УНІАН, щойно підприємці попросили піти з Майдану кількох підлітків, які прийшли, за їхніми словами, нібито підтримати учасників протестної акції.

Коли до протестувальників, яких зараз там близько сотні, підійшла група з п’яти підлітків, один із протестувальників їм сказав: «Хлопці, через вас можуть бути неприємності. Зараз прийде поліція. Погуляйте в іншому місці».

Після цього підлітки розвернулися і пішли.

Протести ФОПів: що відбувається

15 грудня у центрі Києва на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту представників руху «SaveФОП», які вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції у центрі Києва постраждали майже 40 правоохоронців.

16 грудня акція підприємців на Майдані продовжилась. Вони заявили про намір проводити її у мирний спосіб.

Водночас поліція не дозволяє заносити на територію Майдану Незалежності харчові продукти та пінопласт.

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Автор: Дмитро Хилюк