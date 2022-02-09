Ця бойова машина має системи навігації та зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО, також посилено броню та удосконалено паливну систему.

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" випробовує найновітнішу модернізацію Т-64БВ зразка 2022 року.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", ця бойова машина є основним танком Збройних сил України і призначена для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів.

Повідомляється, що танк оснащено новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті. Крім того, удосконалено паливну систему бойової машини та встановлено додатковий броньований захист паливних баків.

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"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО", - сказав директор заводу Герман Сметанін.

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