В уряді прагнуть збільшити рівність гендерного представництва у секторі безпеки та оборони.

Україна прагне залучити більше жінок до протимінної діяльності. Про це розповіла перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

Свириденко зауважила, що активне залучення жінок до участі в протимінній діяльності в Україні сприятиме підвищенню оперативності та ефективності цього процесу. Україна зацікавлена у підтримці Канади щодо просування гендерно-трансформаційної протимінної діяльності в нашій країні.

Міністр зазначила, що гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема і розмінування.

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"На даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека". Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні", - сказала Свириденко.

Зауважується, що допомога Канади на протимінну діяльність передбачає близько 28,6 млн дол. США з 2022 року та складається з 12 проектів, більшість із яких було реалізовано у 2023 році.

Також у лютому 2024 року Канада виділила кошти на проекти у сфері ПМД (в рамках 28,6 млн дол. США): "Гендерно-інклюзивне розмінування для сталого майбутнього в Україні", "Підтримка сталості розмінування в Україні", "Програма підтримки України Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування".

"Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель", - відзначила Свириденко.

Вона також додала, що в контексті залучення до професійної участі у протимінній діяльності необхідно приділяти увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави.

Уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. Уряд також сподівається, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання у ПМД, зокрема для жінок.

Проблема розмінування українських територій

Як повідомляв УНІАН, в розмінуванні українських територій допомагатиме штучний інтелект. Відповідну угоду Міністерство економіки підписало з технологічною компанією Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.

За підтримки її фахівців та технологій Україна сподівається оцифрувати і автоматизувати операції гуманітарного розмінування. Також передбачається використання "асистента на базі платформи штучного інтелекту" від компанії Palantir для ухвалення рішень у протимінній діяльності.

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