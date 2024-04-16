Сформовано вже тисячу груп розмінування.

В Україні створено Корпус демінерів, до якого долучилися підрозділи Міністерства оборони та Збройних сил України. Вони виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Про це розповів начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковник Руслан Берегуля, повідомляє АрміяInform.

"Корпус демінерів фактично створений. На сьогодні до нього долучились підрозділи Міноборони та ЗС України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Вже створені 1000 груп розмінування", - зазначив Берегуля.

Утім, за його словами, поки є складність - не вистачає достатньої кількості автомобільної, спеціальної техніки та обладнання.

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"Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очкувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів", - пояснив він.

Берегуля додав, що на сьогодні ці підрозділи вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. До Корпусу демінерів входитиме 5 тис. фахівців. Його завданнями будуть обстеження територій, очищення місцевості в рамках оперативного реагування та проведення заходів гуманітарного розмінування.

Розмінування української території - останні новини

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нині близько 156 тис. квадратних кілометрів, тобто 26% території України, є потенційно небезпечними через російський мінний терор.

За його словами, вже дві сертифіковані вітчизняні машини залучені в розмінуванні, також відбуваються випробування третьої.

Крім того, Шмигаль зауважив, що було створено міжнародну коаліцію гуманітарного розмінування, яка залучила в цей сектор понад 700 млн доларів.

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