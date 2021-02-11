Засідання суду з розгляду відповідного позову призначено на 15 березня.

Верховний суд вирішив розглянути один з трьох позовів про застосування санкцій до телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Верховного суду.

Зазначається, що 11 лютого 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/26/21 за позовом громадянина, який оскаржує указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (згідно з додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів).

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Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали "112 Україна", "NewsOne", "Zik" та інші, перелічені в додатках до рішення, оскільки його доступ до них заблоковано. Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 266 та ч. 5 ст. 262 Кодексу адміністративного судочинства України суд дійшов висновку про необхідність перевірки порушення зазначених прав позивача на судовому засіданні.

Справу призначено до розгляду на засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 15 березня 2021 року о 12:00.

Заборона каналів Медведчука: що було раніше

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від Партії ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

10 лютого у Верховному суді повідомили, що отримали три позови, в яких оскаржений указ президента Про застосування санкцій до трьох телеканалів. Зокрема, суд відмовився відкривати провадження за позовом одного з громадян, ще одну заяву суд залишив без руху, встановивши позивачеві термін для усунення недоліків.

Щодо третьої заяви у Верховному суді мали вирішити питання про відкриття провадження протягом п'яти днів з дня надходження.

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Автор: Леся Лещенко