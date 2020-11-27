За останні два дні з такими вимогами до суду звернулася Луцька міська рада, КП «Тернопільська кінокомісія» та Тернопільська обласна громадська організація «Підприємці Галичини».

В Окружному адміністративному суді міста Києва загалом з 12 листопада зареєстровано вже сім позовів щодо оскарження карантину вихідного дня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОАСК.

«Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано ще три позови, в яких позивачі просять скасувати встановлений урядом карантин вихідного дня. За останні два дні з такими вимогами до суду звернулась Луцька міська рада, КП «Тернопільська кінокомісія» та Тернопільська обласна громадська організація «Підприємці Галичини». Відповідачем у вказаних позовах виступає Кабінет міністрів України», - йдеться у повідомленні.

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Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за вказаними адміністративними позовами.

Загалом з 12 листопада 2020 року до суду надійшло вже сім позовів, в яких повністю або частково оскаржується постанова уряду від 11 листопада 2020 року про встановлення додаткових обмежень під час вихідних. Таким чином, кожен четвертий позов до Кабміну, що надійшов до суду за останні два тижні, стосується локдауну вихідного дня.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину і встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

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Автор: Дмитро Хилюк