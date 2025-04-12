Заявок надходить багато, але до підписання угод доходять не всі, каже Паліса.

Заявок на приєднання до лав Збройних сил України за "контрактом 18-24" було надзвичайно багато, але підписано кілька сотень угод. Таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"По пам'яті, не хочу вводити в оману. Але насправді мені б хотілося, щоб цифра була більша. Там щось, можливо, до 500 чоловік, якось так. Хоча заявок було надзвичайно багато", – сказав він в інтервʼю BIHUS Info.

Ще 1500 осіб – на етапі підписання контракту. Багато поданих заявок так і не дійшли до цього. Є різні фактори, які могли на це впливати.

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"Ми вивчаємо, обов'язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. Власне, десь батьки впливають... Різні причини є, ми досліджуємо ці питання, аналізуємо для того, щоб зробити висновок і десь, де потрібно, допиляти щось", – констатував він.

"Контракт 18-24"

Програма спецконтрактів зі Збройними силами України для добровольців віком від 18 до 24 років покликана залучити до війська більше людей. В якості мотивації їм обіцяють виплату в розмірі 1 млн гривень.

Спочатку приєднатися можна було лише до 6 бригад. Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що програму розширили на ще 10 бригад. Додалася можливість долучитися, зокрема, до 3 окремої штурмової бригади.

Представники 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ розповіли, що рекрути, які підписали контракт терміном на 1 рік, прибувають до навчального центру на базу загальної підготовки, яка триває 45 днів. На забезпечення підготовки кожного держава виділяє понад 200 тисяч гривень. Після рекрут має мінімум 14 днів фахової підготовки і 14 днів злагодження в підрозділі.

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