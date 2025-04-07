Цих обмежень нема, якщо потрапляєш у Сили оборони іншим шляхом.

Молодь, яка приходить у Збройні сили України за річним контрактом "18-24", має лише 9 спеціальностей на вибір та не може навчатися на сержантські посади. На цьому наголосив заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка в ефірі Ранок.LIVE, говорячи про плюси та мінуси контракту "18-24".

Він нагадав, що цим контрактникам виплачується 1 млн грн: 200 тис. грн — за укладення контракту, 300 тис. грн — після закінчення навчання і зарахування у військову частину, і 500 тис. грн — після закінчення річного контракту або закінчення пролонгованого контракту.

"Але є певне обмеження. Є 9 спеціальностей. І власне сьогодні на виході є вже нова постанова Кабіміну, яка розширить цей перелік. Але є лише 9 спеціальностей в першому варіанті, за межі яких ти не можеш вийти. Чому сплачується така заохочувальна премія? Тому що це є основні солдатські посади, скажемо так піхотного, розвідницького і стрілецького напрямків. Якщо ти хочеш зробити кар’єру, навчитися на сержантську посаду, для тих людей, які уклали такий контракт, це є обмеження. Вони не можуть за це вийти", - запевняє Швайка.

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Водночас він зауважив, що є інші контракти в Силах оборони, які дають можливість навчатись, отримувати вищі звання. Хоч вони не передбачають виплати цих 200, 300, 500 грн., що є у контракті "18-24", однак є можливість перевести на іншу спеціальність, отримати сержантське звання, навчатися на фаховій підготовці.

"Наприклад стати оператором БПЛА або іще кимось. Зокрема, оператором РЕБ. У нас це тема номер один сьогоднішнього дня, оскільки перед нами всіма стоїть задача максимально швидко і якісно укомплектувати підрозділи Безпілотних літальних апаратів", - сказав Швайка.

Спецконтракти для молоді

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Ті, хто підписує такі контракти, отримують мільйон грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу. Також добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн + доплати за бойові завдання. Загалом йдеться про 2 000 000 грн на рік. Крім того, передбачено низку інших бонусів, як от безкоштовний проїзд у громадському транспорті та навчання у вишах за кошти держави після закінчення контракту.

Спочатку приєднатись за контрактом "18-24" можна було лише до кількох бригад ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників. Пізніше, цей проєкт поширили ще на 10 бойових бригад.

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