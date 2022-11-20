Мінкульт запланував серію інтерв'ю з видатними діячами українського культурного та інформаційного фронту.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та український поет, письменник, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" і "Лінія Маннергейма" Сергій Жадан обмінялися думками про повоєнне майбутнє української книговидавничої галузі та роль російської культури у війні проти України.

Це перше інтерв'ю в форматі "культурних діалогів" з видатними діячами українського культурного та інформаційного фронту з серії запланованих МКІП.

Олександр Ткаченко та Сергій Жадан обговорили важливі та гострі теми культурної та інформаційної сфери.

Зокрема, йшлося про ставлення до знесення пам’ятників Пушкіну, світову лояльність до Чайковського та Достоєвського, заборону російської культури, культурний спротив.

Вас також можуть зацікавити новини: