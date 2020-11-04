Віталій Марків на волі / фото МВС
Виправданий апеляційним судом Мілана український нацгвардієць Віталій Марків прибуде сьогодні до Києва о 14:00.
Читайте такожВіталій Марків вийшов на волю в Італії (фоторепортаж, відео)Про це повідомляє департамент комунікації МВС.
«4 листопада відбудеться зустріч в Україні нацгвардійця Віталія Марківа, якого виправдав апеляційний суд», - йдеться в повідомленні.
Церемонія зустрічі відбудеться на аеродромі Нацгвардії у Києві (вулиця Медова, 5а, о 14:00).
Справа Марківа: звільнений нацгвардієць прямує до Києва
Справа проти нацгвардійця Марківа: подробиці
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
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