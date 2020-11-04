Звільнений нацгвардієць Марків прибуде до Києва – МВС (відео)

Церемонія зустрічі відбудеться на аеродромі Нацгвардії.

Виправданий апеляційним судом Мілана український нацгвардієць Віталій Марків прибуде сьогодні до Києва о 14:00. Читайте такожВіталій Марків вийшов на волю в Італії (фоторепортаж, відео)Про це повідомляє департамент комунікації МВС. «4 листопада відбудеться зустріч в Україні нацгвардійця Віталія Марківа, якого виправдав апеляційний суд», - йдеться в повідомленні. Церемонія зустрічі відбудеться на аеродромі Нацгвардії у Києві (вулиця Медова, 5а, о 14:00). Справа проти нацгвардійця Марківа: подробиці Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Костянтин Гончаров

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