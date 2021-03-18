Дівчинка звернулася до своїх підписників.

Підписники в Instagram 8-річної моделі та блогерки Мілани Маханець, яка потрапила у скандал через відверті фото з 13-річним підлітком Павлом Паєм, «атакували» аккаунт уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Читайте також"Хайпова тема, розрахована на дітей": матір 8-річної моделі пояснила "роман" своєї доньки (відео)Так, спочатку дівчинка звернулася до чиновника з пропозицією зустрітися особисто, щоб «подивитися в очі один одному».

Про це вона повідомила у своїх сторіс, прикріпив скріншот з написом:

«Я сподіваюся, що ви дійсно боретеся за справедливість».

Однак, мабуть, не дочекавшись відповіді, дівчинка закликала своїх підписників «атакувати» аккаунт Кулеби, що вони й зробили.

Користувачі або писали йому повідомлення, або залишали на сторінці емодзі.

Мілана Маханець та Паша Пай: що відомо про скандал

Соцмережі сколихнула новина про те, що у дітей роман.

8-річна українка публікувала фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею паєм.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї дочки, а ось у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів з цього приводу.

Напередодні правоохоронці допитали матір 8-річної Мілани Маханець. За її словами, роман між дітьми був постановкою з метою піару.

Зараз з аккаунта Мілани Маханець в Instagram зникли найбільш провокаційні знімки з її 13 річним «хлопцем»

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Автор: УНІАН