Лише у Києві будуть задіяні понад 10 тисяч поліцейських та нацгвардійців.

Міністерство внутрішніх справ готує безпрецедентні заходи безпеки на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив під час презентації заходів до Дня Незалежності на всеукраїнському форумі "Україна-30. Імідж України".

"Ми мобілізуємо усі зусилля для того, щоби можна було реагувати на будь-які події, які можуть виникнути у ці дні. А саме для цього з 16 серпня по всій Україні будуть нести чергування понад 2 тисячі нарядів поліції. Лише у місті Києві на дні святкування будуть задіяні понад 10 тисяч поліцейських та нацгвардійців, які будуть дивитися і забезпечувати нашу з вами безпеку", - сказав Монастирський.

Також, як повідомив міністр, з 21 серпня усі сили і засоби МВС будуть переведені на посилений режим роботи.

Читайте такожЛікарі розказали про самопочуття жінки, яку у Дніпрі тричі переїхав співмешканець (відео)"З метою нейтралізації можливих ризиків і загроз під час відзначення річниці незалежності будуть задіяні також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи. Щоби не допустити дестабілізацію оперативного стану, ми проведемо оперативно-профілактичні заходи, які будуть спрямовані на запобігання незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин", - сказав Монастирський.

Він зазначив, що громадяни України мають з розумінням поставитись до заходів безпеки (можливих рамок і перевірок безпеки), які будуть безпрецедентними до цього свята.

Також для мобільності сил правоохоронців будуть задіяні авіаційні резерви і сили водної поліції.

Глава МВС сказав, що ще однією новацією стане відпрацювання алгоритму реагування на кіберзагрози.

Монастирський переконаний, що правоохоронцям вдасться забезпечити високий рівень безпеки для усіх, хто братиме участь в урочистих заходах, - як громадян, так і іноземних гостей.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, чи планують переглядати умови карантину в УкраїніТак, з метою забезпечення і координації безпеки МВС на базі Національної поліції розгорне міжвідомчий ситуаційний центр, який працюватиме цілодобово. Цей центр координуватиме діяльність Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби та Національної гвардії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський презентував заходи до 30-го Дня Незалежності України. Програма передбачає військовий парад, концерт, святкове шоу.

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Автор: Віталій Саєнко