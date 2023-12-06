Ця премія присуджується особі чи особам, які борються проти тоталітаризму та за ідеали демократії.

Український журналіст, кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк, який перебуває в полоні у Росії, отримав відзнаку "Платформи європейської пам'яті та сумління" (Platform of European Memory and Conscience).

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулася у Варшаві (Польща) в рамках щорічної зустрічі членів Платформи. Нагороду для Дмитра отримала його колега, кореспондент УНІАН Тетяна Поляковська, яка передасть її батькам журналіста.

Участь у заході взяли представники 48 інституцій. Загалом до Платформи входить 68 інституцій та організацій із 23 країн Європи та Північної Америки. Абсолютною більшістю вони підтримали кандидатуру Дмитра.

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Ця премія присуджується особі чи особам, які борються проти тоталітаризму, за ідеали демократії, основні права і свободи людини та верховенство права. Переможцем премії може бути будь-яка країна світу. Премія Платформи має підтримувати її переможців у їхній боротьбі, допомагати захищати їх від переслідувань та сприяти міжнародному розголосу їхньої справи.

Хилюк був висунутий на цю нагороду українськими інституціями, які є членами Платформи: Національним музеєм Голодомору-геноциду, Центром досліджень визвольного руху, Інститутом національної пам'яті та Галузевим державним архівом ІНП.

"Платформа європейської пам'яті та сумління", яка є некомерційною міжнародною неурядовою організацією, досліджує діяльність та злочини тоталітарних режимів у ХХ столітті.

Викрадення Дмитра Хилюка окупантами

Серед цивільних українців, які знаходяться в полоні в Росії, є кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом з його батьком російські окупанти викрали в перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра разом зі ще сотнями українців незаконно вивезли до Росії.

На початку вересня цього року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Росія не надає інформацію про Хилюка ні йому, ні міжнародним організаціям.

Раніше група 1+1 media звернулася до міжнародної професійної спільноти та правозахисних комʼюніті з проханням посприяти визволенню з російського полону Хилюка, а також усіх цивільних заручників, яких Росія незаконно утримує від початку повномасштабної війни в Україні.

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