Впровадження реєстру спростить отримання дозволів на зброю.

Міністерство внутрішніх справ очікує продовж пів року запустити Єдиний реєстр цивільної вогнепальної зброї.

Про це на Міжнародному форумі з питань клептократії та незаконних фінансових потоків заявив очільник МВС Денис Монастирський.

Читайте такожСтало відомо, кому передадуть вилучену у нардепа Кива нагородну зброю"На початку наступного року ми презентуємо Єдиний реєстр зброї", — зазначив Монастирський.

"Вже у березні-квітні реєстр запрацює повноцінно", — додав він.

Що дасть запровадження реєстру зброї?

В МВС очікують, що впровадження реєстру "матиме позитивний соціально-відчутний результат". Зокрема, за словами Монастирського, розраховують на подолання корупційної складової у сфері обігу зброї.

За словами заступника очільника МВС Богдана Драп'ятого, впровадження реєстру цивільної вогнепальної зброї спростить отримання дозволів на придбання та одночасно й зберігання зброї. Наразі ці дозволи потрібно отримувати окремо.

Водночас буде удосконалено механізм анулювання дозволів на зброю. Станом на початок листопада українці легально володіють понад 1,2 млн одиниць зброї, газових пістолетів і револьверів.

Магазини з торгівлі зброєю після впровадження реєстру отримають змогу приймати документи від заявників, передавати інформацію правоохоронцям, а також сповіщати про надання чи ненадання дозвольних документів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Анастасія Печенюк