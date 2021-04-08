Житель Чехії в рамках збройової амністії здав правоохоронцям радянський танк Т-34−85 рожевого кольору і самохідну артилерійську установку SD-100.
Про це пише видання Czech Radio.
Житель міста Градець-Кралове передав поліції танк Т-34-85 та самохідну установку SD-100: він законно володів ними з 1990-х років, але мав сумнів, чи може утримувати їх за новими правилами.
Правоохоронці та військові після перевірки дійшли висновку, що техніка належить до категорії "забороненого озброєння", хоча з неї й не можна стріляти.
"Коли ми знімали відео про збройну амністію, в якому казали, що здати можна хоч танк, ми навіть не підозрювали, що це так надихне громадськість", - зазначили у чеській поліція.
Збройна амністія у Чехії: що відомо
Збройна амністія у Чехії триває з кінця січня до кінця липня. У цей час громадяни можуть здавати зброю, яку мають незаконно, без пояснення причин і без переслідувань. Окрім того, можна подати заявку на реєстрацію зброї і легалізувати її.
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