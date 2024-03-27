Його звинуватили в ухиленні від призову на військову службу.

У Черкаській області засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який не прийшов до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Про це пише Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Черкаської області Богдану Кулик. Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції щодо жителя Уманського району. Яким саме був цей вирок - не повідомляється.

"У суді довели, що 35-річний чоловік, бувши придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоч був завчасно попереджений про необхідність явки. Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", - сказала речниця.

Повідомляєтся, що у 2023 році до судів Черкащини скерували 61 обвинувальний акт у таких справах. Цього року про підозру повідомили вже 13 чоловікам, стосовно 15 матеріали передали до суду.

Покарання за ухилення від мобілізації: останні новини

Нещодавно повідомлялося, що в Полтавській області призначили умовне покарання 55-річному чоловіку, який відмовився доєднатися до війська через поганий зір та небажання воювати.

В Івано-Франкіській області судили чоловіка, який не пішов до ТЦК після отримання повістки, оскільки вважав, що має відстрочку через те, що його брат вже воює. Йому призначили рік ув'язнення.

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