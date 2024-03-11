Суддя призначив ухилянту рік іспитового терміну

На Полтавщині 55-річний чоловік отримав повістку, але відмовився йти до армії.

Як сказано сказано у вироку суду, 5 грудня 2023 року чоловіку вручили бойову повістку, але він відмовився йти до лав ЗСУ, аргументуючи це небажанням проходити військову службу.

По даному факту було відкрито кримінальне провадження, а згодом матеріали справи направили до суду. Під час судового засідання громадянин пояснив, що йому понад 55 років. Він офіційно працює, має задовільний стан здоров’я та поганий зір. Чоловік відповів, що йому буде важко проходити службу у Збройних силах України.

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Заслухавши справу суддя призначив ухилянту рік іспитового терміну. Вирок може бути оскаржений у апеляційній інстанції.

Скільки українців готові піти на фронт

Раніше голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що Наразі в Україні готові йти воювати близько 2,5 млн чоловіків. Зокрема, Онлайн було опитано 400 чоловіків, з них 48% сказали, що не готові йти до війська, майже 35% - навпаки, готові, а 17% респондентів важко було відповісти.

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін пояснив, що громадянину, який не прибув за бойовою повісткою, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

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