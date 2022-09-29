Компанія Yakaboo швидко зреагувала на обурення в соціальних мережах і вже призначила нового СЕО.

Гендиректор найбільшої української онлайн-книгарні Yakaboo Іван Богдан потрапив у гучний сексистський скандал через своє висловлювання про жінок.

Під час публічної дискусії "Українська книга: після війни, геть від Москви", де він виступав одним зі спікерів, на прохання окреслити портрет сучасного українського читача, ніби жартома Богдан заявив, що переважно книг купують жінки, на які витрачають на це гроші чоловіків.

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"Я думаю, що розповідати в форматі "45% чоловіків" або "55% жінок" це нікому не цікаво. Загалом більше купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки", – заявив гендиректор Yakaboo.

У соцмережах відразу піднялася хвиля обурень через сексистські висловлювання Богдана. Зокрема українці заявили, що більше не купуватимуть книги у видавця та закликали до бойкоту компанії.

Також у соцмережах обурювались і через пасивну реакцію ведучих, які жодним чином не відреагували на висловлювання і не зупинили керівника Yakaboo.

"Не так страшний дядько з сексистськими жартами про жінок, які нібито витрачають на книжки гроші, зароблені чоловіками, як дядько в модераторському кріслі, котрий не робить жодного зауваження своєму спікеру. Це мовчання толерує щоденний сексизм і дозволяє динозаврам, які ментально сидять десь в глибоких 1990-х, зберігати ілюзію, що 2020-ті так ніколи й не наставали", – вважає Ірина Славінська.

Після скандалу у соцмережах Іван Богдан попросив вибачення за свої слова і оголосив про своє звільнення з посади.

"Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення. Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації. Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення - я йду з посади СЕО Yakaboo", - написав він у Facebook.

А у книгарні Yakaboo офіційно вибачилися за висловлювання свого уже екс-керівника.

"Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою.

Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда", – написали на сторінці Yakaboo.

У компанії додали, що цінності перевіряються діями і відповідними рішеннями, а повага до клієнтів, партнерів та співробітників є ключовою цінністю для компанії.

"У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією. Від імені Yakaboo приносимо свої вибачення", – йдеться у повідомленні.

Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

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