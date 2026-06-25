В Україні можуть знизити прохідний бал на НМТ: Лубінець оприлюднив пропозицію

Зокрема пропонується повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань.

В Україні пропонують переглянути підходи до проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). З відповідною пропозицією до Кабміну та Міносвіти звернувся Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема він пропонує зменшити мінімальний бал для відбору зі 150 до 130, враховуючи ускладнені умови підготовки та складання НМТ у 2026 році. Також він пропонує повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ. Крім того, Лубінець пропонує врегулювати процес проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи.

"Повітряні тривоги, багатогодинні сидіння в укриттях, технічні збої та відсутність реального права на апеляцію до некоректно поставлених завдань – саме в таких умовах цього року складають НМТ українські діти. Фактично кожен тест може перериватися сиренами, кожна година – під загрозою евакуації, а результати – під впливом обставин, які не мають нічого спільного зі знаннями. І це вже не просто про іспит. Це про нерівні умови для вступу та величезний стрес для тисяч випускників по всій країні", – наголосив Лубінець.

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За його словами, лише у третині обласних центрів України процес проходження НМТ відбувається в укриттях. За його словами, під час перевірок 138 шкіл у 2025 році комісія встановила, що більшість сховищ у них не відповідають вимогам безпеки, а в окремих закладах їх немає взагалі.

"Наразі я зафіксував порушення права на освіту 6 дітей, які перебували в СІЗО – до нашого моніторингу адміністрація установи не забезпечила їм таку можливість. І навіть не намагалася. А по Україні таких дітей 152! Право на освіту не може залежати від технічних збоїв чи неналежної організації. Держава повинна адаптувати систему освіти до умов війни, а не змушувати дітей розплачуватися за її недоліки власним майбутнім!", – додав Лубінець.

Проблеми НМТ у 2026 році

Нагадаємо, раніше Лубінець вже критикував проведення НМТ в Україні. Тоді він зокрема повідомляв, що на Одещині, під час проходження тесту, діти були вимушені сидіти в укриттях майже 13 годин. Також він повідомляв про випадки технічних збоїв, коли під час іспиту переставав працювати компʼютер, а завдання відображалися некоректно.

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