'Як перевірка на нервовий зрив': Лубінець розкритикував проведення іспиту НМТ

Він наголосив, що на Одещині під час проведення НМТ через тривогу діти були в укриттях майже 13 годин.

Національний мультипредметний тест (НМТ) дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей. Про це у Telegram написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що з 20 травня до 25 червня в Україні тривають основні сесії НМТ - тесту, від якого для тисяч випускників залежить вступ і фактично подальший освітній шлях.

"Формально це про знання. По факту дедалі частіше - про витривалість, нерви і технічну вдачу", - зазначає омбудсман.

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За його словами, навіть дорослі не завжди витримують перевантаження, а тут йдеться про підлітків, які щойно закінчили школу, котрі повинні скласти чотири предмети підряд. Лубінець вважає, що йдеться не про знання в такій ситуації, а вимірювання "стійкості до виснаження".

"У теорії максимальний результат НМТ - 200 балів. Але на практиці дедалі частіше виникає питання, чи є ця межа реально досяжною навіть для сильних і добре підготовлених учасників", - наголосив він.

За його словами, під час іспиту трапляються технічні збої. Зокрема, медалістка та призерка всеукраїнської олімпіади з біології, яка складала НМТ, зазначала, що проблеми почалися з перших хвилин: несправна мишка, зависання комп’ютера, некоректне відображення завдань і втрата часу, але, попри звернення, проблему під час тестування не було вирішено.

Лубінець додав, що після іспиту дівчина разом із матір’ю звернулися до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, однак їм відповіли, що вирішити ситуацію неможливо. За його словами, дівчина просить дозволити їй перескласти НМТ під час додаткової сесії - на справній техніці та в нормальних умовах, де всі учасники мають рівні можливості. Він додав, що це питання потребує прямої реакції Міносвіти.

Лубінець також розповів історію вчительки історії з 18-річним досвідом, яка вперше склала НМТ і отримала 183 бали. Вона наголосила на нерівномірному розподілі завдань і питаннях, що виходять за межі шкільної програми.

Омбудсман вважає, що НМТ часто оцінює не глибину знань, а здатність діяти в жорстких часових і алгоритмічних рамках.

Він розкритикував підхід міністра освіти і науки, котрий зазначає, що учням, які не впевнені у своїй готовності та відчувають стрес через тест, варто розглядати альтернативу - професійну освіту.

"Виходить парадокс: замість того щоб вдосконалювати систему оцінювання, пропонується простіше рішення - якщо не витримуєш НМТ, обирай інший шлях освіти", - додав Лубінець.

Сьогодні, 9 червня, Лубінець ще в одному пості написав про ситуацію на Одещині, де через повітряну тривогу НМТ тривав 13 годин.

"Повітряна тривога на Одещині фактично зірвала нормальне проведення НМТ - діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин", - написав омбудсман.

Він наголосив, що до їхнього представництва в області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів.

"Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 - понад 13 годин безперервного стресу для дітей", - сказав Лубінець.

За його словами, дітям не забезпечили навіть базових умов - доступу до води та харчування, а зв’язок із батьками був суттєво обмежений.

Він додав, що згодом, завдяки особистій ініціативі вчителів та батьків, учасникам все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі.

"Після такого марафону діти повідомляють про критичне виснаження, втрату концентрації та неможливість нормально виконувати завдання. Останні блоки виконувалися в стані крайньої втоми. Це ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання", - зазначає омбудсман.

При цьому він додав, що учасникам запропонували додаткову сесію НМТ - без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться.

Лубінець каже про провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який "не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей".

Він наголосив, що така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур.

НМТ в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями Оксен Лісовий, який є міністром освіти і науки України заявив, що не підтримує зменшення кількості предметів НМТ і необов’язковість складання математики.

Він зазначив, що урядовий законопроєкт щодо умов вступу до вишів 2027 року передбачає такі ж підходи, які діють на сьогодні. Лісовий наголосив, що категорично не підтримує альтернативний депутатський законопроєкт, який передбачає вилучення з обов’язкових предметів НМТ історії чи математики.

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