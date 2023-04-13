Правоохоронці закликають родини з дітьми виїжджати з населених пунктів, які потерпають від російських обстрілів.

У середу, 12 квітня 2023 року з смт Козацьке Новокаховської міської громади Херсонської області евакуювали останню дитину. Хлопця вивезли до безпечного місця разом із бабусею.

Як повідомляє Національна поліція України, евакуацію проводили працівники Бериславського районного відділу поліції спільно з колегами із Дніпропетровської області, які нині несуть службу на Херсонщині. Також участь у евакуації брали представники ювенальної превенції та роти поліції особливого призначення.

"17-річного хлопця разом із бабусею броньованим автомобілем поліцейські вивезли до безпечнішого місця, де передали іншій групі. Потім правоохоронці доправили евакуйованих до Херсона, звідки волонтери перевезли їх до тимчасового прихистку. Наразі життю та здоров’ю підлітка та його бабусі нічого не загрожує", – розповіли у поліції.

Відео дня

Зазначається, що поліцейські продовжуватимуть евакуювати громадян, у першу чергу дітей, із зони бойових дій.

"Тож закликаємо жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів військ країни-агресора, не зволікати й виїхати. Насамперед це стосується родин із дітьми, адже їх життя та здоров’я – це найцінніше", – наголосили правоохоронці.

Ситуація на Херсонщині

Звільнена від російських окупантів частина Херсонської області потерпає від ворожих обстрілів. Зокрема, вночі 11 квітня росіяни обстріляли церкву у Херсоні. У будівлі повибивало вікна та зруйновано дах.

10 квітня російські загарбники вдарили по човну з цивільними. За допомогою безпілотника окупанти скинули на плавзасіб розривну гранату. Двоє людей отримали тяжкі поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: