Акція відбулася на знак пам’яті про жертв Голодомору.

У Львові сьогодні місцеві активісти провели акцію пам’яті жертв Голодомору, під час якої повісили опудало «москаля» біля Генерального консульства Російської Федерації.

Читайте такожУ Києві представили найвідомішу виставку про Голодомор (фоторепортаж)Як повідомила УНІАН голова організації «Об’єднання добровольців» Олена Живко, подібну акцію з нагоди пам’яті жертв Голодомору члени організації проводять вже п’ятий рік поспіль.

За словами Живко, цього року подібна акція, окрім Львова, проходить також у Харкові та Києві. Раніше вона відбувалася і в Одесі, проте там завжди були проблеми – місцеві жителі її сприймали агресивно.

Перфомансом у рамках акції стало символічне повішання опудала «москаля» під стінами Генконсульства РФ.

«Цим ми хотіли показати, що саме Росія винна у смертях мільйонів українців, що Голодомор – це не був штучний голод, це був геноцид української нації», - розповідає Живко.

За її словами, львів’яни схвально сприймали дійство, водії автомобілів, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Не чинили спротиву і працівники Генконсульства РФ.

«Вони, мабуть вже звикли, і ніколи не виступають проти наших акцій», - резюмувала Живко.

Також вона додала, що минулого року з нагоди пам’яті жертв Голодомору у Львові організували цілу виставу: співробітник «НКВД» відбирав у дітей хліб і їв ковбасу, поки дівчина-українка його не застрелила.

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Автор: Мирослава Бзікадзе