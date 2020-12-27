До чарівного капелюха кияни та гості столиці шикуються у довжелезну чергу.

На Софійській площі у Києві встановили чарівний капелюх, який зі скандалом зняли з головної новорічної ялинки перед Днем Святого Миколая.

Про це у Facebook повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

«Я щиро від усього серця дякую всім друзям за підтримку! Бачу ваші численні дописи і дуже тішуся, що нам вдалося врешті виконати обіцянку - повернути чарівний капелюх», - прокоментувала вона.

Також Попова похвалилася фотографіями, на яких видно, що біля капелюха зібралася довжелезна черга.

«Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим арт-об‘єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни!» - написала вона.

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Скандал із капелюхом на ялинці

Цього року на головній ялинці країни замість традиційної зірки планували встановити капелюх.

Через це у мережі розгорівся скандал, користувачі розділилися в думках. Тим часом у ПЦУ капелюх назвали «відьмацьким».

Організатори свята поскаржилися, що люди не зрозуміли тематику цьогорічної новорічної локації – «казковий ліс». Вони пообіцяли зняти капелюх з ялинки, що і було зроблено 13 грудня.

Вранці 17 грудня на головну ялинку начепили традиційну зірку.

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Автор: Денис Прядко