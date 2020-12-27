Капелюх встановили біля головної ялинки / фото Діана Попова/Facebook

На Софійській площі у Києві встановили чарівний капелюх, який зі скандалом зняли з головної новорічної ялинки перед Днем Святого Миколая.

Про це у Facebook повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

«Я щиро від усього серця дякую всім друзям за підтримку! Бачу ваші численні дописи і дуже тішуся, що нам вдалося врешті виконати обіцянку - повернути чарівний капелюх», - прокоментувала вона.

Також Попова похвалилася фотографіями, на яких видно, що біля капелюха зібралася довжелезна черга.

фото Діана Попова/Facebook

«Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим арт-об‘єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни!» - написала вона.

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Автор: Денис Прядко