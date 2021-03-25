Слідчі дії проходять в Києві та Дніпрі.

Служба безпеки України проводить обшуки в офісах організації "Український вибір", лідером якої є Віктор Медведчук.

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Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, слідчі дії проходять в Києві та Дніпрі.

"Так, СБУ проводить обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу", лідером якої є Віктор Медведчук. До 2016 року організація відома, як "Український вибір", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, під час окупації Криму центральний офіс організації координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострову до складу РФ.

Крім того, згодом вони брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму та незаконних виборів до "законодавчих органів Республіки Крим", держдуми РФ та президента.

"Є також підстави вважати, що керівництво "Українського вибору - Право народу", яке знаходиться у Києві, продовжує координувати діяльність її членів в АР Крим, не дивлячись на спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові", - уточнило джерело.

Обшуки в офісах "Українського вибору"

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що СБУ та ГПУ прийшли з обшуками до офісу ГО "Український вибір" Віктора Медведчука.

Обшуки пов'язані зі справами про сепаратизм і держзраду.

Депутат повідомив, що офіс "Українського вибору" знаходиться в одній будівлі з офісом «ОПЗЖ», в якій розташовані кабінети нардепів цієї політсили.

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Автор: Антоніна Доломанжи