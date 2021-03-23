Прем'єру фільму обіцяють вже у вересні, її хочуть приручити до дня міста Одеси.

Одеський зоопарк на кілька днів перетворився на знімальний майданчик.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожОдеський скульптор представив ескіз монумента коронавірусу, який планується для Дубая (фото)Напередодні там розпочали роботу над художнім фільмом "Ревіння лева". Кіно присвячене засновнику та першому директору Одеського зоопарку - Генріху Бейзерту. Він рятував тварин під час Другої Світової війни і не дав вивезти їх з окупованої Одеси до Румунії.

Пресі дозволили бути присутніми тільки у перший знімальний день, коли актори відтворювали сцени, під час яких окупанти прийшли до зоопарку і робили інвентаризацію годованців.

Прем'єру фільму обіцяють вже у вересні, її хочуть приручити до дня міста Одеси.

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Автор: Вікторія Гордієнко