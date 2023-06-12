Загарбники посилили охорону Керченського мосту.

Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму посилили тиск на місцеве населення. Росіяни намагаються знайти українських підпільників.

Центр національного опору пише, що окупанти посилили заходи безпеки на пунктах в'їзду на Керченський міст. При цьому загарбники більш ретельно перевіряють особисті документи, транспорт і документи на нього.

Крім того, росіяни перевіряють історію браузера і підписки в Telegram і Viber, а також наявність на телефоні VPN для обходу блокування українських сайтів.

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Також Центр національного опору закликав жителів тимчасово окупованих територій України постійно чистити історію браузерів і відмовитися від постійної підписки на українські Telegram-канали.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму - останні новини

Ситуація на тимчасово окупованому Росією українському півострові погіршилася після повномасштабного вторгнення росіян в Україну. На півосрові час від часу детонують Російські склади з боєприпасами, відбуваються різні інциденти і спрацьовує система ППО. У зв'язку з цим колаборанти, гауляйтери і зрадники України кинулися їхати на материкову частину Росії.

Крім того, ситуація стала гіршою після того, як армія РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС, через що півострів зовсім залишився без прісної води з Дніпра.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що відновлення водопостачання півострова буде можливо тільки після повернення півострова під контроль України.

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